لبحث فرص لوقف التصعيد العسكري .. سلامة يلتقي بعدد من المسؤولين بليبيا

أخبار ليبيا 24 – خاص

التقى المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، اليوم الثلاثاء، عدد من أطراف النزاع القائم في البلاد كلاً على حدا لمناقشة آخر تطورات الأوضاع في ليبيا .

والتقي سلامة بنائب رئيس المجلس الرئاسي المُنصب من المجتمع الدولي، أحمد معيتيق، لمناقشة تطورات الأوضاع الداخلية والمواقف الدولية بشأن ليبيا.

وبحث الطرفين سبل وقف التصعيد وفرص إحياء العملية السياسية، موضحة تأكيد سلامة ومعيتيق على أهمية الاستمرار في الإصلاحات الاقتصادية والمالية.

كما التقى سلامة، اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس الدولة الاستشاري، خالد المشري، لبحث فرص لوقف التصعيد العسكري، والعودة للمسار السياسي.

وقال المكتب الإعلامي لبعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، إن سلامة أطلع المشري على نتائج الزيارات التي أجراها لعدد من العواصم، في سبيل ترميم الموقف الدولي تجاه الأزمة في ليبيا.

وفي ذات الشأن، التقى المبعوث الأممي إلى ليبيا، اليوم الثلاثاء، بالسفير التركي لدى ليبيا، سرحات اسكن، لبحث آخر التطورات السياسية.

وذكرت البعثة، أن سلامة والسفير التركي، أكدا على أهمية مواصلة الجهود لوقف التصعيد، وخفض حدة المواجهات وتغليب المسار السياسي لحل الأزمة الليبية.

وتابعت أن السفير التركي لدى ليبيا، سًلم غسان سلامة، دعوة رسمية لزيارة تركيا.

واستقبل المبعوث الأمم عضو مجلس النواب المُنعقد في طبرق، عبد السلام نصية بمقر البعثة بطرابلس.

وذكرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أن سلامة ناقش مع “نصية”، المستجدات في البلاد والمساعي الرامية لوقف التصعيد وتحقيق توافق وطني لتفعيل العملية السياسية في ليبيا.

كما التقى سلامة، وزير خارجية حكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة، لبحث تخفيض حدة النزاع في ليبيا.

وذكرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أن سلامة ناقش مع سيالة نتائج زياراته الأخيرة الرامية لبناء موقف دولي يدعم تخفيض حدة النزاع في ليبيا.

وأوضحت البعثة على حسابها الخاص على فيسبوك أن سلامة أكد على مواصلة مساعيه، مع كافة الأطراف من أجل وقف التصعيد وإحياء العملية السياسية.

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