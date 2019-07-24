الليبية للاستثمارات الإفريقية وحزب الله اللبناني … مال برائحة السياسة (وثيقة)

أكدت مصادر موثوقة لبوابة إفريقيا الإخبارية أن رجل أعمال لبناني مرتبط بحزب الله الشيعي، يتفاوض مع المؤسسة الليبية للإستثمار “لايكو” حول إيجار أو شراء أحد أهم الفنادق المملوكة لها في إفريقيا.

وتحصّلت بوابة إفريقيا على نسخة من عرض عقد مقدم من رجل الأعمال اللبناني وسام عاشور المرتبط بحزب الله إلى الشركة حول فندق موفنمبيك في مدينة واغادوغو بجمهورية بوركينا فاسو .

ويقول رجل الأعمال اللبناني في العرض الذي تقدّم به بأن له شركة تحت اسم “عاشور القابضة” تدير خمسة فنادق عالمية ذات الأربعة والخمس نجوم.

ويتولّى رئاسة الشركة الليبية علي محمود، الذي اعتقل بطرابلس في 6 فبراير الماضي وأُطلق سراحه في 14 أبريل وذلك على خلفية إتهامه بارتكاب وتجاوزات، في حين يتولّى المهام الإدارية ابراهيم الدنفور المصراتي.

وأضافت المصادر المذكورة للبوابة أن وسام عاشور يتفاوض مع الدنفور حول إيجار فندق موفمنبيك لمدة 10 سنوات، مع معلومات تشير إلى أن الشركة لا تمانع من الدخول في مفاوضات شراء في صورة وجود رغبة من الجانب الليبي في البيع.

يذكر أن وسام عاشور هو أحد أكبر رجال الأعمال في لبنان المقرّبين من حزب الله، حيث يمتلك عددا من المشاريع من بينها شركة عقارية تتجاوز تعاملاتها السنوية 100 مليون دولار، ومعروف بنفوذه القوي في بيروت حيث تلحقه تهم تجاوز القانون في بعض المشاريع وأصدر عليه القضاء العام 2018 قرارا بمنعه من السفر.

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