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“صحة الوفاق” تلتقي أعيان غات

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

التقى الوكيل العام لوزارة الصحة بحكومة الوفاق “محمد هيثم عيسى” في طرابلس مع أعيان مدينة “غات” ومسؤولي الصحة فيها من أجل تفعيل الإسعاف الجوي وتوفير سيارات إسعاف خاصة بالطرق الصحراوية.

كما عرض “عيسى” مع أعيان غات، تجهيزات الوزارة لتنفيذ الإجراءات العاجلة للنهوض بالخدمات الصحية في المدينة بما يتناسب مع طبيعتها الصحراوية.

وذكرت الصفحة الرسمية للوزارة أن الإجراءات تشمل إمداد المؤسسات الصحية باحتياجاتها من أمصال سم العقارب وتفعيل عقد استكمال صيانة مستشفى غات وتوفير ثلاجات لحفظ الأدوية وتوفير مضخات للآبار التي تزود المستشفى والمراكز الصحية بالمياه وتلبية الاحتياجات العاجلة للمستشفى والمراكز الصحية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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