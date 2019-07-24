العمل والداخلية والجوازات تبحث تنظيم استجلاب العمال الأجانب

ناقش رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب العميد جمعة غربية، الثلاثاء، مع مختصين من وزارة العمل، ومندوبي وزارة الداخلية ومصرف ليبيا المركزي، مسألة تنظيم استجلاب العمال الوافدين إلى ليبيا.

وبحث الاجتماع، بحسب الصفحة الرسمية لوزارة العمل، سبل استجلاب العمال الوافدين بما يتلائم مع القوانين والمواثيق الدولية، واتفق المجتمعون على أن تتولى وزارة العمل مسؤولية تحديد احتياجات سوق العمل من العمال الأجانب، كما أوكل إليها مهمة الرقابة لاحقا.

يشار إلى أن وزير الداخلية فتحي باشاغا بحث، في وقت سابق، مع وزير العمل والتأهيل المهدي الأمين، تنظيم العمال الوافدين في سوق العمل الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من شبكة الرائد الاعلامية