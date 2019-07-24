مصيف وجولة لأشبال كشاف الجفرة

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أقامت حلقة الأشبال بمفوضية كشاف الجفرة مصيفاً صيفياً على مدار يومين في إحدى المنتزهات بمدينة هون، لترفيه عن الأشبال الكشفيين وتدريبهم لاكتساب مهارات حياتية عدة في شتى المجالات .

وحرص القيمون من القادة الكشفيين خلال هذا المصيف على تطبيق برنامج معد يجمع بين الجانب الترفيهي كالألعاب والرياضات المختلفة مع الجانب التعليمي والتربوي والسلوكي وشمل المحاضرات التثقيفية والتوعوية والتدريب على اكتساب بعض المهارات ومنها فن الحوار وإقامة المخيمات وصنوف العمل وفن الطبخ وغيرها من مهارات.

استهدف المصيف عدد 60 شبلاً من مختلف أفواج كشاف مفوضية الجفرة واختتم بجولة في منتزه المرح العائلي بمدينة هون .

وشهدت نهاية الجولة والمصيف إقامة حفل تكريم لعدد من الجهات الداعمة وتوزيع الجوائز على أبرز الكشفيين المتفوقين في المصيف .

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