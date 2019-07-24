غسان سلامة مدعو رسمياً لزيارة تركيا

‫استقبل المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، أمس الثلاثاء، السفير التركي لدى ‫ليبيا “سرحات اسكن” .. وحسب الصفحة الرسمية للبعثة ،بحث سلامة مع السفير آخر التطورات السياسية في ليبيا.

وأكد الطرفان على أهمية مواصلة الجهود لوقف التصعيد في طرابلس وخفض حدة المواجهات وتغليب المسار السياسي لحل الأزمة الليبية.

كما سلَّم السفير لسلامة دعوةً رسمية لزيارة ‫تركيا،دون أي إشارة من منصة البعثة لموعد الزيارة التي تأتي وسط اتهامات واسعة من طرف البرلمان الليبي والحكومة المؤقتة والجيش الوطني الليبي لتركيا بدعمها غير المحدود للقوات التابعة لحكومة الوفاق التي تقاتل ضد الجيش الوطني في معركته لتحرير العاصمة وتدور رحاها في الأطراف الجنوبية منها للشهر الرابع.

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