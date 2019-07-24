قوات الوفاق تعزز مواقعها في هذه المحاور وتسقط طائرتي إستطلاع

ايوان ليبيا – وكالات :

أكد المركز الإعلامي لغرفة عملية بركان الغضب‬⁩ أن قوات المنطقة العسكرية الغربية عزّزت من مواقعها في محور الكازيرما -طريق المطار.

وأضاف المركز، أن القوات نجحت في إسقاط طائرتي استطلاع بمحور طريق المطار و السيطرة على آلية عسكرية.

كان الجيش الوطني الليبي أعلن، في الرابع من نيسان/أبريل الماضي، إطلاق عملية للقضاء على الجماعات المسلحة والمتطرفة التي وصفها بـ”الإرهابية” في العاصمة طرابلس، والتي تتواجد فيها حكومة الوفاق المعترف بها دوليا برئاسة فائز السراج، الذي أعلن ما أسماها “حالة النفير” لمواجهة الجيش واتهم حفتر بـ”الانقلاب على الاتفاق السياسي للعام 2015″.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا