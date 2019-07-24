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السراج يبحث مع القائم بأعمال السفارة الأمريكية التعاون في مجال مكافحة الإرهاب

تم النشر منذُ 46 دقيقة
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مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية
جريدة الايام الليبية
مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية

بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج في العاصمة التونسية مع جوشوا هاريس القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى ليبيا ملف التعاون في مكافحة الإرهاب والتنسيق بين البلدين في ملاحقة المطلوبين دوليا.

وقالت حكومة الوفاق الليبية في بيان صحفي على صفحتها الرسمية فيسبوك إن “رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج التقى أمس الثلاثاء في تونس مع جوشوا هاريس القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا”، مشيرة إلى أن “الجانبين تناولا خلال الاجتماع التعاون في مكافحة الإرهاب، ومواصلة التنسيق في ملاحقة فلوله وإلى أن يتم القضاء عليه، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في هذا الجانب”.

وأضاف البيان أن “الاجتماع تطرق إلى مستجدات الأوضاع في ليبيا بالإضافة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين”.

وأكد السراج خلال الاجتماع على “موقف حكومة الوفاق الوطني الراسخ في مواجهة الاعتداء الذي تتعرض له العاصمة طرابلس حماية للسكان ودفاعا عن مدنية الدولة وإلى أن يتم دحره”. وفقا للبيان.

وأوضحت حكومة الوفاق الليبية أن “القائم بالأعمال الأمريكي أكد على حرص الولايات المتحدة على الإنهاء الفوري للقتال وأن يعود الليبيين إلى المسار السياسي”.

 

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جريدة الايام الليبية

جريدة الايام الليبية

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تعليق

  • كيف يتعاون السراج فى مكافحة الارهاب وهم من يحمونه فهل يسلم صلاح بادى ومهربى البشر المطلوبين دوليا وهل يسلم مقاتلى جبهة النصرة والدواعش للامريكان ويظل هو عريان لا يجد من يحميه ام ان تعاونه على طريقة امير قطر القذر بدفع اتاوة للامريكان او السماح لهم باحتلال جزء من اراضى ليبيا خسيس وجبان يضحى بليبيا من اجل ان يكون فى السلطة ولكن الجيش الوطنى يردع اى محتل تسول له نفسه الطمع فى ثروات الشعب الليبى فهم احفاد عمر المختار ولا يمثلهم هذا الحمار الذى جاء على ظهر مركب ايطالى ليفرض على الشعب الليبى الذى رفضه من خلال نواب الشعب ولا مكان له لا هو ولا اخوانه الارهابيين

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