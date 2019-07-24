ترهونة تحتفي بخريجي الإعلام

شهدت كلية الفنون والإعلام بجامعة الزيتونة في مدينة ترهونة مناقشة بحوث تخرج الدفعة الـ 14 من قسم الصحافة في مقر كلية الفنون والإعلام بضاحية سوق الأحد الذي دارت فيه جلسات مناقشة بحوث تخرج طلبة قسم الصحافة لتقييم أعمالهم التي قامو بتصميمها للتخرج.

وقال سالم عيسى، عضو هيئة التدريس بكلية الإعلام إن مشاريع التخرج تجسدت في تصميمات لصحف ورقية يطمح الطلاب من خلالها الدخول إلى سوق العمل لتحقيق نقلة في مجال الإعلام بما يخدم المواطن ويساهم في استقرار وتدعيم الأمن في البلاد.. وتأسس قسم الإعلام بجامعة الزيتونة في عام 2002 ويسعى من خلال تخريج هذه الدفعات إلى تدعيم سوق العمل بالخبرات المهنية والمنضبطة بتحسين المشهد الإعلامي وللتعريف بالبلاد في مختلف الدول والمحافل.

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