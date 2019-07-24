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ترهونة تحتفي بخريجي الإعلام

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شهدت كلية الفنون والإعلام بجامعة الزيتونة في مدينة ترهونة مناقشة بحوث تخرج الدفعة الـ 14 من قسم الصحافة في مقر كلية الفنون والإعلام بضاحية سوق الأحد الذي دارت فيه جلسات مناقشة بحوث تخرج طلبة قسم الصحافة لتقييم أعمالهم التي قامو بتصميمها للتخرج.

وقال سالم عيسى، عضو هيئة التدريس بكلية الإعلام إن مشاريع التخرج  تجسدت في تصميمات لصحف ورقية يطمح الطلاب من خلالها الدخول إلى سوق العمل لتحقيق نقلة في مجال الإعلام بما يخدم المواطن ويساهم في استقرار وتدعيم الأمن في البلاد.. وتأسس قسم الإعلام بجامعة الزيتونة في عام 2002 ويسعى من خلال تخريج هذه الدفعات إلى تدعيم سوق العمل بالخبرات المهنية والمنضبطة بتحسين المشهد الإعلامي وللتعريف بالبلاد في مختلف الدول والمحافل.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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