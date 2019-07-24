حرس السواحل الليبي ينقذ 38 مهاجرا شرق طرابلس

تمكنت دورية تتبع التشكيل الأول بحرس السواحل الليبي يوم الثلاثاء من إنقاذ 38 مهاجرا غير نظامي بينهم امرأة، تعطل القارب الذي كان يقلهم على بعد نحو 20 ميلا شمال منطقة القره بوللي، الواقعة على بعد 60 كيلومترا شرق طرابلس.

وبحسب بيان صحفي نشره مساء الثلاثاء مكتب الإعلام بالبحرية الليبية “فقد خرج القارب من منطقة القره بوللي مساء الاثنين، وبعد حوالي أربع ساعات تعطل المحرك وتضرر بالكامل، وظل المهاجرون في القارب تتقاذفه الأمواج حتى وصول الدورية، بعد ورود بلاغ بخصوص القارب”.

وأفادت البحرية بأن القارب كان يحمل 27 مصريا، ونيجيريين اثنين أحدهما امرأة، فيما ينتمي البقية لجنسيات غينيا، ساحل العاج، النيجر، وغانا. وأكدت البحرية وصول المهاجرين ظهر الثلاثاء لنقطة إنزال حرس السواحل بقاعدة طرابلس البحرية، حيث جرى تقديم المساعدة الإنسانية والطبية لهم، وتسليمهم لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية طرابلس، بمركز إيواء تاجوراء في الضاحية الشرقية للعاصمة الليبية.

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