الثني يصدر تعليماته بالبدء في توريد مصانع تدوير القمامة

بحث رئيس الحكومة المؤقتة، عبدالله الثني، اليوم، آخر ما توصلت إليه الدراسات لإقامة مشاريع تدوير القمامة في البلديات .

وحضر الاجتماع الذي عقد في مقر الحكومة في قرنادة، وزير الحكم المحلي، عادل الزايدي، وعميد بلدية امساعد، صالح امعوض، ومدير عام الشركة المكلفة.

وناقش الاجتماع سبل إنشاء مصانع لإعادة تدوير القمامة، وتم الاتفاق على توريد مصنع إلى بلدية البيضاء في بحر خمسة وأربعين يوما، والانتهاء من البنية التحتية للمصنع، والأرض التي سيقام عليها.

كما تم الاتفاق على تركيب المصنع الخاص ببلدية امساعد، في مدة أقصاها شهر ونصف، وتوريد مصنع ثالث في مدة لا تتعدى الثلاثين من نوفمبر المقبل.

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