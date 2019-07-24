البعثة الأممية تعتزم مراجعة الحسابات المالية لفرعي المركزي في ليبيا

أكدت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا التزامها بتيسير مراجعة الحسابات المالية لفرعي المصرف المركزي في ليبيا.

البعثة قالت عبر مكتبها الإعلامي أمس الإثنين، إن استعادة الثقة وتعزيز الشفافية ودعم إعادة توحيد المؤسسات المالية والاقتصادية في ليبيا، هي أمور أساسية لاستقرار البلاد وازدهارها.

ونوهت البعثة إلى أنها ستقوم بإجراء عملية مراجعة للحسابات المالية بطريقة تعاونية، وذلك بهدف خلق قدر أكبر من الشفافية وتهيئة الظروف الملائمة لتوحيد المصرف المركزي الليبي في نهاية المطاف، موضحة أن هذه العملية تعد عملية استثنائية تهدف إلى إرساء الأسس اللازمة لاستعادة النزاهة المالية والمساءلة والثقة العامة، وتمكين المؤسسات الليبية من استئناف عملها والاستفادة من قدراتها بشكل طبيعي.

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