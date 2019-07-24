إبريدان يتفقد فرع التضامن الاجتماعي بدرنة

تفقد رئيس لجنة إدارة الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي أحمد ابريدان برفقة عدد من مدراء الإدارات والمكاتب بالهيئة العامة فرع الهيئة في مدينة درنة.

وقال علاء الحضيري مدير مكتب الإعلام بالهيئة أن الزيارة جاءت لمتابعة آخر المستجدات بخصوص مشروع إنشاء مبنى جديد لمقر فرع الهيئة درنة، بالإضافة الى الاتفاق والتوقيع على صيانة مقر الفرع الحالي ومدرسة الآمل للصم وضعاف السمع درنة ومدرسة القدرات الذهنية ومخازن الفرع.

وأضاف الحضيري أن الزيارة تخللت جولة تفقدية داخل أروقة الفرع و مجمع الرعاية الإجتماعية، كما عقد إبريدان خلال زيارته اجتماعا بحث فيه مع مدراء الإدارات والمكاتب المشاكل والعراقيل التي تواجه سير العمل ووضع الحلول المناسبة من أجل تقديم وتوفير كافة الخدمات التضامنية لمستحقيها.

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