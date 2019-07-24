ديوان المحاسبة يشارك في اجتماع بالأمم المتحدة بشأن الرقابة المالية

شارك وفد من ديوان المحاسبة في طرابلس، برئاسة خالد شكشك، في فعاليات اجتماع الأجهزة العليا للرقابة المالية، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وتناول الاجتماع جاهزية حكومات الدول للمشاركة في العمل على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وآليات الرقابة عليها، وفق بيان الديوان على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

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يذكر أن الديوان تلقى دعوة لحضور الاجتماع من منظمة الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة.

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