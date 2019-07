خاص المتوسط/ حنان منير

بحث عميد بلدية سرت مختار المعداني، مع مدير شركة ليبيا للنفط في المنطقة الوسطى، محمود أبعيو، أسباب أزمة نقص الوقود.

وأعلن مدير المكتب الإعلامي بالبلدية، محمد الأميل، في تصريح خاص لـ” المتوسط”، أن أزمة نقص الوقود بالمدينة في طريقها إلى الحل، مرجحا أن الوقود سيكون متوافرا خلال أربعة أيام.

