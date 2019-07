المتوسط:

اجتمع وكيل عام وزارة الصحة بحكومة الوفاق، محمد عيسى، مع أعيان ومسؤولي الصحة في مدينة غات.

وأوضح المكتب الإعلامي لوزارة الصحة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك”، أنه تم الاتفاق على تنفيذ جملة من الإجراءات العاجلة للنهوض بالخدمات الصحية في المدينة بما يتناسب مع طبيعتها الصحراوية.

وتشمل الإجراءات تفعيل رحلات الإسعاف الجوي وتزويد المدينة بسيارات إسعاف خاصة بالطرق الصحراوية فضلًا عن إمدادها باحتياجاتها من أمصال سم العقارب إلى جانب تفعيل عقد استكمال صيانة مستشفى غات وتوفير ثلاجات لحفظ الأدوية وتوفير مضخات للآبار التي تزود المستشفى والمراكز الصحية بالمياه، وأيضًا تلبية الاحتياجات العاجلة للمستشفى والمراكز الصحية.

كما تناول الاجتماع الأضرار الناجمة عن موجة السيول والفيضانات التي ضربت المدينة شهر يونيو الماضي.

يشار إلى أن بعض الاحتياجات تم تلبيتها بشكل فوري من المخزون الاستراتيجي للوزارة، فيما أحيلت باقي الاحتياجات إلى اللجنة المختصة بالمجلس الرئاسي.

The post الاتفاق على تنفيذ جملة من الإجراءات العاجلة للنهوض بالخدمات الصحية في غات appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية