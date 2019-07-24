الوطنية للإنشاءات النفطية تبحث التعاون مع فيروستال

بحث رئيس مجلس ادارة الشركة الوطنية للإنشاءات النفطية “ان بي سي سي” نجيب الاثرم صباح أمس الثلاثاء مع المدير العام والمدير الإقليمي لشركة “فيروستال” اوجه التشارك في ملفات التأهيل المسبق لمشاريع في حقول النافورة والنفوسة شمال الحمادة.

ونوه الاثرم في اجتماعه بمسؤولي فيروستال خلال اجتماع موسع بمقر “ان بي سي سي” ببنغازي على ضرورة إقحام ومشاركة فعلية للمهندسين الليبيين في كل مراحل المشروع لتحقيق رؤية وأهداف الشركة والتي تنص على خلق قيمة مضافة ونقل التقنية والمعرفة من هذه الشراكات العالمية لتأهيل كوادر وطنية لتمتلك القدرة في المستقبل على تنفيذ المشاريع المماثلة.

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