افتتاح أقسام جديدة بمستشفى القيقب القروي

القيقب-العنوان

افتتحت وزارة الصحة بالحكومة الليبية المؤقتة يوم الثلاثاء عددًا من الأقسام بمستشفى القيقب القروي، وذلك في حضور رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة، عبد الله الثني ووزير الصحة الدكتور سعد عقوب.

ودشن الثني خلال مراسم الافتتاح أقسام الولادة والأطفال، وغرفة العناية المركزة، وغرفة العمليات، إضافة إلى قسم الإيواء بالمستشفى.

وتفقد الثني، كافة أقسام المستشفى وأثنى على المجهودات المبذولة من قبل مدير المستشفى والأعمال القائم بها، كما أثنى على دور أهالي المنطقة على الحفاظ والوعي على معدات المستشفى.

واطلع رئيس الحكومة على الصيدلية بالمستشفى واحتياجاتها، وأصدر أوامره بتوفير كافة الأدوية التي تحتاجها.

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