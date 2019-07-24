البدري: الارهابيون يأتون إلى ليبيا من كل مكان ونتفق مع بوتين

قال نائب رئيس الوزراء للحكومة الليبية المؤقتة، عبدالسلام البدري، إن الارهابيين يأتون إلى ليبيا من كل مكان والمجتمع الدولي والمنظمات الأخرى لم تقم بأي إجراء لمنع ذلك.

وأشار البدري إلى أنه يتفق مع تصريحات الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، حول تسلل مسلحي إدلب إلى ليبيا.

وقال البدري، في مقابلة مع وكالة “سبوتنيك”، “الإرهابيون من كل مكان في العالم يقدمون إلى ليبيا وبدعم من الدول الداعمة للإرهاب وأمام أعين المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية ولم يصدر إجراء عملي للحد من هذا التدفق”.

وفيما يخص تصريحات الرئيس الروسي عن قلق روسيا من “تركز المسلحين من منطقة إدلب السورية في ليبيا” قال البدري: “أننا نتفق مع تصريحات الرئيس بوتين ونعتقد أن الكثير من الإرهابيين لديهم وجهات أخرى وسيكون لذلك تأثيرا على استقرار أفريقيا وبدون شك “.

وكان الرئيس الروسي قال، في وقت سابق، “ما يقلقني بشكل خاص، هو أننا نشاهد في ليبيا تركيز المسلحين من منطقة إدلب السورية. وذلك خطر على الجميع، لأن بإمكانهم التنقل من ليبيا إلى أي مكان”.

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