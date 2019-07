شارك رئيس ديوان المحاسبة، خالد أحمد شكشك، والوفد المرافق له بمقر الأمم المتحدة بنيويورك في فعاليات اجتماع الأجهزة العليا للرقابة المالية حول مدى جاهزية الحكومات بالدول المشاركة للعمل على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وآليات الرقابة عليها

وأوضح المكتب الإعلامي لديوان المحاسبة، أن الاجتماع أستهدف في المقام الأول رؤساء الأجهزة العليا للرقابة وأعضاء فرق القيادة العليا المهتمين ببرنامج مراجعة ومتابعة أهداف التنمية المستدامة.

وجاء الاجتماع بدعوة من منظمة الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (INTOSAI ) وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة (UNDESA )

The post رئيس ديوان المحاسبة يشارك في اجتماع الأجهزة العليا للرقابة المالية في نيويورك appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية