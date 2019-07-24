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البريقة: خطة عمل لكشف المحطات المُخالفة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ناقش أعضاء لجنتي مراجعة التراخيص والموافقات لمحطات الوقود ولجنة مراقبة الوقود ومشتقاته التابعتين لشركة البريقة أزمة تهريب الوقود وضرورة العمل على تصحيح أوضاع محطات التوزيع المُخالفة التي تم انشاؤها بعد عام 2007.

وقالت الشركة في بيان لها، أن اللقاء الذي جمع أعضاء اللجان المذكورة بمقر إدارة البريقة في شارع الظل بطرابلس خلُص إلى “ضرورة الشروع في تقييم وضع جميع المحطات استنادا على المعايير والضوابط الواردة بدليل إجراءات إنشاء محطات توزيع الوقود المعتمد من المؤسسة الوطنية للنفط بتاريخ 2017.03.26”.

بدوره، أكد رئيس لجنة الإدارة لشركة البريقة عماد بن كورة، عقب الاتفاق على مخرجات الاجتماع على أن نتائج مراجعة وتقييم أوضاع محطات توزيع الوقود المُخالفة ستكون إيجابية على المواطنين من خلال الحد من جرائم التهريب التي تسببت في خلق أزمات متكررة أرهقت المواطنين.

يُشار إلى أن اللجان المُشاركة في الاجتماع اتفقت على استمرار التواصل فيما بينها بشأن وضع خطوط عريضة لخطة العمل التي سيتم من خلالها تقييم المحطات استناداً على أسس صحيحة ومُحددة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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