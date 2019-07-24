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السراج يبحث مع السفير الألماني العلاقات الثنائية بين البلدين

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، مع سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية المعتمد لدى ليبيا أوليفر اوفتشا، لبحث العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع في ليبيا.

وجدد السراج، خلال اللقاء تقديره للموقف الألماني، من جانبه أكد السفير الألماني على أنه لا حل عسكريا للأزمة الليبية وضرورة العودة إلى الحوار والمسار السياسي، وأعرب عن حرص ألمانيا على تطوير العلاقات الثنائية مع ليبيا والتعاون في كافة المجالات، ومساعدة الشعب الليبي على تجاوز الأزمة الراهنة.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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