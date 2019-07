“المؤقتة”: نتفق مع تصريحات ” بوتين” حول تسلل مسلحي إدلب إلى ليبيا

أكد نائب رئيس الوزراء للحكومة المؤقتة، عبدالسلام البدري، أنه يتفق مع تصريحات الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، حول تسلل مسلحي إدلب إلى ليبيا.

وقال البدري، في تصريحات صحفية له، “الإرهابيون من كل مكان في العالم يقدمون إلى ليبيا وبدعم من الدول الداعمة للإرهاب وأمام أعين المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية ولم يصدر إجراء عملي للحد من هذا التدفق”.

وفيما يخص تصريحات الرئيس الروسي عن قلق روسيا من “تركز المسلحين من منطقة إدلب السورية في ليبيا” قال البدري: “أننا نتفق مع تصريحات الرئيس بوتين ونعتقد أن الكثير من الإرهابيين لديهم وجهات أخرى وسيكون لذلك تأثيرا على استقرار أفريقيا وبدون شك أوروبا”.

