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حاويات سلع وبضائع تدخل ميناء الخمس

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

استقبل ميناء الخمس خلال الساعات القليلة الماضية عدداً من السفن التجارية المحملة بسلع وبضائع مختلفة بالاضافة لسفينة مُحملة بشحنة شعير صب.

وسجل الرصيف رقم ثلاثة عشر (13) دخول السفينة “كريستال جلاكسي” التابعة للوكيل الملاحي مدوين ومحملة بأكثر من 6 آلاف طن من شعير الصب.

كما استقبل الرصيف رقم أربعة عشر (14) السفينة “سبيريت” التابعة للوكيل الملاحي أعالي البحار وعلى متنها مئتين وتسعة وثلاثين (239) حاوية محملة بسلع وبضائع مختلفة.

ورست السفينة كوين ليلى على الرصيف تسعة عشر (19) استعدادا لتفريغ حمولتها من شعير الصب والمقدرة بثمانية وعشرين ألف وخمسمئة (28500) طن من شعير الصب، بحسب البيانات الصادرة عن إدارة الميناء.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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