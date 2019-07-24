حاويات سلع وبضائع تدخل ميناء الخمس

استقبل ميناء الخمس خلال الساعات القليلة الماضية عدداً من السفن التجارية المحملة بسلع وبضائع مختلفة بالاضافة لسفينة مُحملة بشحنة شعير صب.

وسجل الرصيف رقم ثلاثة عشر (13) دخول السفينة “كريستال جلاكسي” التابعة للوكيل الملاحي مدوين ومحملة بأكثر من 6 آلاف طن من شعير الصب.

كما استقبل الرصيف رقم أربعة عشر (14) السفينة “سبيريت” التابعة للوكيل الملاحي أعالي البحار وعلى متنها مئتين وتسعة وثلاثين (239) حاوية محملة بسلع وبضائع مختلفة.

ورست السفينة كوين ليلى على الرصيف تسعة عشر (19) استعدادا لتفريغ حمولتها من شعير الصب والمقدرة بثمانية وعشرين ألف وخمسمئة (28500) طن من شعير الصب، بحسب البيانات الصادرة عن إدارة الميناء.

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