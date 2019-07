المسماري: قطر تهدد أمن المنطقة وتدعم الإرهاب بالمال والسلاح

أكد المتحدث باسم الجيش اللواء أحمد المسماري، أن قطر تشكل تهديدا للأمن والسلم الدوليين، وكذلك للمنطقة الإقليمية ولمنابع الطاقة.

وأضاف المسماري، في تصريحات لقناة العربية الإخبارية، أن ليبيا أول من تحدث عن دور قطر الإرهابي في ليبيا والمنطقة بالكامل، وقدمنا الوثائق والمستندات التي تثبت ما ذكرناه سابقا، وطرحنا أسماء عناصر قطرية رسمية من بينها ضباط مخابرات ودبلوماسيون”.

وأكمل المسماري، أن ” الجيش فضخ دور قطر دعم الإرهابيين سواء بالمال أو السلاح، إضافة للدعم السياسي واللوجستي بصفة عامة”.

