طالب المندوب الدائم للمملكة السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمى الإسراع بتحقيق التسوية السياسية الشاملة للأزمة الليبية في إطار التوافق والحوار دون إقصاء، وعلى أساس الاتفاق السياسي، ووفق المسار الذى ترعاه الأمم المتحدة.

وأكد المعملي، أن المملكة تدعم الجهود الهادفة للقضاء على التنظيمات الإرهابية واستئصال الخطر الذى تمثله على ليبيا وعلى جوارها وعموم المنطقة ، بما يعيد الأمن والاستقرار إلى ليبيا وينهى معاناة الشعب الليبي الشقيق لافتًا النظر إلى الدعم لكل.

The post السعودية تطالب بتحقيق التسوية السياسية للأزمة الليبية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية