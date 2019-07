بحث رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للإنشاءات النفطية “ان بي سي سي” نجيب الاثرم صباح الثلاثاء مع المدير العام والمدير الإقليمي لشركة “فيروستال” أوجه التشارك في ملفات التأهيل المسبق لمشاريع في حقول النافورة والنفوسة شمال الحمادة.

وأكد الاثرم في اجتماعه بمسؤولي فيروستال بمقر “ان بي سي سي” ببنغازي على ضرورة إقحام ومشاركة فعلية للمهندسين الليبيين في كل مراحل المشروع لتحقيق رؤية وأهداف الشركة والتي تنص على خلق قيمة مضافة ونقل التقنية والمعرفة من هذه الشراكات العالمية لتأهيل كوادر وطنية لتمتلك القدرة في المستقبل على تنفيذ المشاريع المماثلة.

The post الوطنية للإنشاءات النفطية تبحث مع فيروستال مشاريع حقول النافورة والنفوسة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية