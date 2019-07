أكد سفير مصر لدى فرنسا و مندوبها الدائم باليونسكو السفير إيهاب بدوي، أن الرئيس السيسي يجري مع الرئيس الفرنسي ماكرون حوارا مستمرا بشأن الأوضاع في ليبيا .

وأضاف بدوي، هناك تشاور منتظم بين مصر و فرنسا حول أزمات الشرق الأوسط و جهود مكافحة الإرهاب.

