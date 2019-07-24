سفينتان تركيتان تصلان إلى مصراتة والخمس

مصراتة-العنوان

وصلت اليوم الأربعاء سفينتا شحن تركيتان إلى مينائي مصراتة والخمس، تحملان اسم “ليلى كالكافان” و “الكابتن آيتاك”.

ورصد موقع “لايف يونيفرسال أوار ماب” وصول السفينتين إلى مصراتة والخمس.

ولم تعرف طبيعة الشحنة التي تحملها السفينتان، لكن عدة رحلات بحرية مشبوهة قادمة من تركيا وصلت إلى غرب ليبيا تحمل شحنات أسلحة وذخائر.

وأنقرة متورطة في دعم المليشيات المتحالفة مع حكومة الوفاق، وبشكل علني أمام المجتمع الدولي.

والمعروف أن ليبيا تخضع لقرار يحظر إدخال السلاح إلى أراضيها لأي طرف منذ عام 2011، لكن الأمم المتحدة تؤكد أنه يتم انتهاك هذا الحظر بشكل متكرر.

وسبق لتركيا أن أرسلت شحنة أسلحة ومدرعات إلى ميناء طرابلس البحري قادمة من شمال تركيا على متن سفينة شحن تحمل علم دولة مولدوفا.

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