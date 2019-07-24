السراج لـ السفير الألماني: نواجه المعتدي للدفاع عن العاصمة ومدنية الدولة

ليبيا – إلتقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج أمس الثلاثاء في تونس أوليفر اوفتشا سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية المعتمد لدى ليبيا.

الاجتماع بحث بحسب المكتب الإعلامي التابع للسراج العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع في ليبيا وتداعيات الاعتداء على العاصمة طرابلس.

وجدد السراج تقديره للموقف الألماني مؤكداً استمرار قواته في التصدي لما وصفه بـ”العدوان” (تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة) دفاعاً عن العاصمة وعن مدنية الدولة وإلى أن يتم ارغام من وصفه بـ”المعتدي” على العودة من حيث أتى.

من جانبه أكد السفير الألماني موقف بلاده الداعي إلى وقف “الاعتداء”، مؤكداً على أنه لا حل عسكري للأزمة الليبية وضرورة العودة إلى الحوار والمسار السياسي.

وأعرب عن حرص ألمانيا على تطوير العلاقات الثنائية مع ليبيا والتعاون في كافة المجالات ومساعدة الشعب الليبي على تجاوز الأزمة الراهنة.