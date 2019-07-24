شؤون المهجرين والنازحين بالوفاق تبحث تداعيات السيول في غات

التقى وزير الدولة لشؤون المهجرين والنازحين “يوسف جلالة”، أمس الثلاثاء، مع عميد بلدية غات، ورئيس لجنة الأزمة بالبلدية، ومسؤولي القطاعات الخدمية بالمدينة، لبحث تداعيات السيول التي اجتاحت المدينة مؤخرًا، وخصوصًا فيمّ يتعلق بقطاع المياه والصرف الصحي، والتلوث البيئي الناتج عن الفيضانات، وسبل معالجتها.

وأوضحت إدارة التواصل والإعلام، أنه تم خلال اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء بالعاصمة طرابلس، مناقشة سبل تقديم الخدمات للنازحين بالمناطق المجاورة، بما في ذلك النازحون في مدينة طرابلس.

وتم الاتفاق على إدخال البيانات الخاصة بنازحي غات في منظومة النازحين لدى الوزارة، تمهيدًا لتقديم مزيد من الدعم لهم.

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