ميلانيزي يدعو للإفراج عن قارب صيد إيطالي محتجز في مصراتة

أفادت وزارة الخارجية الإيطالية بأن زورق دورية ليبي احتجز في خليج سرت قارب صيد إيطالي وأفراد طاقمه.

ونقلت وكالة آكي عن الخارجية الإيطالية، أن وزير الخارجية، إينزو موافيرو ميلانيزي، أعطى تعليمات إلى سفير بلاده لدى طرابلس، بالعمل على وجه السرعة بأقصى قدر من الفعالية من أجل توفير المعاملة السليمة لأفراد الطاقم والإفراج السريع عنهم”، حيث “أجبروا على التوجه نحو ميناء مصراتة”.

ووفق وزارة الخارجية، فإن أسباب احتجاز قارب الصيد “لا تزال غير واضحة، ربما بسبب أنشطة صيد”، في مياه توصف بانها “عالية الخطورة”، توصي السلطات الإيطالية بتجنبها.

