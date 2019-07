وزير الدولة لشؤون المهجرين والنازحين يبحث تداعيات السيول التي اجتاحت غات مؤخرًا

بحث وزير الدولة لشؤون المهجرين والنازحين بحكومة الوفاق الدكتور “يوسف جلالة”، خلال لقاء له يوم أمس الثلاثاء، مع عميد بلدية غات، ورئيس لجنة الأزمة بالبلدية، ومسؤولي القطاعات الخدمية بالمدينة، تداعيات السيول التي اجتاحت المدينة مؤخرًا، وخصوصًا فيمّ يتعلق بقطاع المياه والصرف الصحي، والتلوث البيئي الناتج عن الفيضانات، وسبل معالجتها.

واستعرض اللقاء، الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، سبل تقديم الخدمات للنازحين بالمناطق المجاورة، بما في ذلك النازحون في مدينة طرابلس، وتم الاتفاق على إدخال البيانات الخاصة بنازحي غات في منظومة النازحين لدى الوزارة، تمهيدًا لتقديم مزيد من الدعم لهم.

