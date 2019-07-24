مخاوف من انتشار “السل” بين مُهاجرين في ليبيا

في إطار تخوّف وزارة الصحة بحكومة الوفاق من وجود إصابات بمرض الدرن بين المُهاجرين غير القانونيين، ناقش الوزير المُفوض الدكتور أحميد محمد بن عمر مع مسؤولين من منظمة أطباء بلا حدود سُبل تسهيل عمل المنظمة بمواقع تواجد المُهاجرين في ليبيا.

وبحثث وزارة الصحة مع المنظمة التي تعمل بشكل واسع في ليبيا آليات الرصد والمتابعة والفحص التي تتم بمراكز إيواء المهاجرين، للكشف المُبكر عن أي إصابات بينهم سواء بمرض الدرن أو أي أمراض أخرى خطيرة.

ونوّهت الوزارة في منشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بأن تخوّفها من انتشار الأمراض بين المُهاجرين جاء نظراً لكون المناطق التي نشأ بها أغلب المُهاجرين سبق وأن تم تصنيفها على أنها موبوءة، خاصة بداء “الدرن” الذي يحتاج إلى إجراءات جدية وعاجلة لوقف انتشاره.

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