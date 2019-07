أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، أن سفير الاتحاد الأوروبي، آلن بوجيا، التقى رواد الأعمال الليبيين الشباب في حاضنة الأعمال لتبادل الآراء حول أفكار الشباب ومشاريعهم.

ووصفت البعثة في منشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك” اللقاء ” بالملهم المثير”

