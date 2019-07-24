ليبيا تُشارك باجتماع الأجهزة العليا للرقابة المالية

شاركت ليبيا بفعاليات اجتماع الأجهزة العليا للرقابة المالية الذي عُقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، حيث حضره وفد من ديوان المحاسبة.

وترأس الوفد الليبي رئيس ديوان المحاسبة، خالد أحمد شكشك، وجاءت مُشاركته بدعوة من منظمة الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (INTOSAI) وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة (UNDESA).

وتركزت فعاليات الاجتماع الذي استمر على مدار يومين متتاليين هما الـ22 والـ23 من يوليو الجاري، على النظر في مدى جاهزية حكومات الدُول المُشاركة لتحقيق الأهداف المنشودة من خطة التنمية المُستدامة وآليات الرقابة عليها.

وقال ديوان المُحاسبة أن الاجتماع “استهدف في المقام الأول رؤساء الأجهزة العليا للرقابة وأعضاء فرق القيادة العليا المهتمين ببرنامج مراجعة ومتابعة أهداف التنمية المستدامة”.

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