مساعدات عينية لاسر الشهداء والجرحي والمفقودين بالمنطقة العسكرية الوسطى

قال مكتب شؤون المرأة بالقوات المسلحة التابع للقيادة العامة بالمنطقة العسكرية الوسطى بانه اجرى عملية احصاء لاعداد اسر الشهداء والجرحى والمفقودين التابعين للمنطقة العسكرية الوسطى ..

واوضحت مديرة مكتب شوون المرأة لمراسل بوابة افريقيا الاخبارية بان العدد الاجمالي بلغ 75 اسرة موزعين على الفقهاء 20 وهراوة 20 زلة 15 وودان 9 و ابونجيم 7 وهون 5 وسوكنة ( 1 ) ستقدم لهم مساعدات عينية متمثلة في مواد غذائية استهلاكية متكاملة بمناسبة عيد الاضحى مع احتمالية ان تقدم لهم اضاحي وذلك بالتعاون مع هيئة رعاية اسر الشهداء والجرحى والمفقودين .

واشادت مديرة مكتب شؤون المراة باللواء نعيمة سعبد عريبي مدير مكتب شؤون المرأة بالقيادة العامة لدورها في رعاية اسر الشهداء وما تقدمه من دعم لهم والوقوف على احتياجاتهم وتقديم المعونة لهم بشكل مستمر .

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