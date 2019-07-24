بلدية سرت: أزمة الوقود ستنتهي قريباً

طمأنت بلدية سرت المواطنين مُؤكدة أنها تعتزم حل أزمة نقص الوقود خلال 4 أيام، كما دعتهم إلى تجنب الازدحام أمام محطات التوزيع إلى حين توفره.

وأوضحت البلدية في منشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن العميد مختار المعداني، قد تواصل بشكل مباشر مع مدير شركة ليبيا للنفط بالمنطقى الوسطى، محمود ابعيو، بشأن ضعف إمدادات الوقود.

وحول أسباب الأزمة، أشارت البلدية إلى أنها ناتجة عن تأخر وصول الوقود المُستورد من الخارج، إضافة إلى العرقلة التي أحدثها اعتصام سائقي ناقلات الوقود بمصفاة الزاوية بمستويات الوقود الواصل إلى المدينة.

وفي ختام منشورها، أكدت البلدية أن محطات التوزيع ستكون جاهزة لتقديم خدماتها بشكل كامل للمواطنين خلال مدى أقصاها 4 أيام.

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