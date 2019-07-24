الرقابة على الأغذية يرفض شحنة “كيس طعام”

أخبار ليبيا24

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية عن رفض شحنة هي عبارة عن كيس يحتوي على مستلزمات طعام.

وأوضح المركز عبر صفحته الرسمية على صفحته الرسمية على “فيسبوك” أن سبب الرفض المبيض الموجود داخل الاكياس غير مطابق للمواصفة.

وأفاد المركز أنه توجد نسبة عالية من التكتل أكتر من 75% مع العلم أن المبيض موجود داخل الكيس عليه يعتبر وحدة واحدة.

وأشار مركز الرقابة على الأغذية والأدوية إلى أن بلد المنشأ تركيا، ونقطة وصول الشحنة ميناء طرابلس البحري.

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