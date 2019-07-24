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«عدل الوفاق» تعلن آلية جديدة لاستخراج جوازات السفر

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

أعلن قسم جوزات وزارة العدل بحكومة الوفاق، اليوم الأربعاء، استئناف استخراج جوازات السفر وفق آلية جديدة، كاشفًا عن المستندات المطلوبة لاستخراج الجواز.

وحدد القسم المستندات المطلوبة، وهي: نموذج استخراج جوار سفر، وكتيب العائلة، وشهادة ميلاد حديثة، وشهادة وضع عائلي، وصور شخصية مصدقة من المجلس البلدي أو جهة العمل، وجواز السفر السابق، وشهادة الجنسية بالنسبة للمولودين خارج ليبيا، ومبلغ 50.5 دينار ليبيي، وفق بيان نشرته الصفحة الرسمية لـ«عدل الوفاق» على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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