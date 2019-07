أعلن مركز الطب الميداني والدعم بالعاصمة طرابلس، تعرض أحد سيارات الإسعاف التابعة للمركز لإصابة بطلق ناري من النوع الثقيل.

وأوضح المركز على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك” أن فريق الإسعاف تعرض لإطلاق نار بمنطقة الرملة في طرابلس، مشيرا إلى عدم إصابة أحد من الفريق

