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رئيس أركان الوفاق في جولة تفقدية لأكاديمية الدراسات البحرية

تم النشر منذُ 13 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

قام رئيس الاركان العامة لقوات الوفاق محمد المهدي، اليوم الاربعاء، بجولة تفقدية لأكاديمية الدراسات البحرية.

وأوضح المكتب الإعلامي برئاسة الأركان، أنه كان في استقبال المهدي، رئيس اركان القوات البحرية وآمر الأكاديمية والعديد من ضباط اركان البحرية، حيث اشتملت الجولة الكلية البحرية وما تحويه من الفصول والمدرجات والمعامل المختلفة، وكذلك كلية التقنية ومركز الدراسات البحرية، بالإضافة إلى مركز تنمية الموارد البشرية وشعبة التخطيط والمساحة والقبة الفلكية ومرافقها، حيث المهدي بتقديم الدعم الممكن للعمل.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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