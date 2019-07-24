السعودية تدعو إلى الحفاظ على وحدة ليبيا وسيادتها

جدد المندوب الدائم للمملكة السعودية لدى الأمم المتحدة، عبدالله بن يحيى المعلمي، رفض بلاده لكل أشكال التدخل فى شؤون ليبيا الداخلية، مطالبا بالحفاظ على وحدتها وسيادتها، والإسراع في التسوية السياسية الشاملة للأزمة الليبية، في إطار التوافق والحوار دون إقصاء، وعلى أساس الاتفاق السياسي، ووفق المسار الذى ترعاه الأمم المتحدة.

وأكد المعلمي، أن المملكة تدعم الجهود الهادفة إلى القضاء على التنظيمات الإرهابية، واستئصال الخطر الذي تمثله على ليبيا، وعلى جوارها وعموم المنطقة، بما يعيد الأمن والاستقرار إلى ليبيا، وينهي معاناة الشعب الليبي.

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