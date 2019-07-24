الارصاد توضح حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم بمختلف أنحاء ليبيا 24 يوليو

قالت إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية في نشرتها الجوية اليوم الأربعاء أن استقرار في حالة الطقس على كافة مناطق ليبيا.

فعلى مناطق رأس أجدير حتى مصراتة وسهل الجفارة وجبل نفوسة ستكون السماء صافية، مع احتمال ظهور شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة، تتحول بعد الظهر إلى شمالية فشمالية شرقية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (32 – 37) مْ.

أما على مناطق الخليج وسهل بنغازي حتى مساعد وجالو ومرادة ستكون السماء صافية إلى قليلة السحب، مع احتمال ظهور شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية والجبل الأخضر والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (29 – 33) مْ وتصل على جالو والجغبوب إلى (38) مْ.

وعلى مناطق الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة ستكون السماء صافية، مع ظهور بعض السحب المتفرقة على أقصى مناطق الجنوب والرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (36 – 41) مْ.

وعلى مناطق الكفرة والسرير وتازربو ستكون السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح شمالية إلى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (38 – 40).