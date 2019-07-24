روما تطالب بالإفراج عن قارب صيد إيطالي محتجز في مصراتة

روما-العنوان

قالت وزارة الخارجية الإيطالية إن خفر السواحل الليبي احتجز سفينة صيد إيطالية وأخذتها إلى مصراتة، مطالبة بالإفراج السريع عنه.

وأضافت الوزارة في بيان يوم الثلاثاء أن أسباب احتجاز السفينة غير واضحة، لكن يُرجح أن تكون متصلة بعمليات الصيد في مياه تعتبرها إيطاليا نفسها محفوفة بالمخاطر.

وأشارت إلى أن هناك تحذيرا صادرا للسفن الإيطالية من دخول تلك المياه. وقالت روما إن السفينة أُخذت إلى ميناء مصراتة.

وذكرت أنه، لدى تلقيها نبأ اختطاف قارب الصيد الإيطالي (ترامونتانا)، في خليج سرت، أعطى وزير الخارجية، إينزو موافيرو ميلانيزي، تعليمات إلى سفير بلاده لدى طرابلس، بالعمل على وجه السرعة بأقصى قدر من الفعالية من أجل توفير المعاملة السليمة لأفراد الطاقم والإفراج السريع عنهم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية