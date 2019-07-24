المقري: جونسون خطوة على السلم.. ونهاية الدعم البريطاني للإخوان

سلط الناشط السياسي عبد الله ميلاد المقري، الضوء على ملف فوز وزير الخارجية السابق بوريس جونسون بزعامة حزب المحافظين في بريطانيا، أمس الثلاثاء، ومن ثم برئاسة الوزراء خلفا لتيريزا ماي، وذلك بعد الانتخابات التي جرت داخل الحزب الاثنين الماضي.

وقال المقري، في تصريح خاص لـ “بوابة أفريقيا الإخبارية”، “شهد العالم أمس الموافق 23 يوليو 2019 حدثا مهما، وهو فوز بوريس جونسون، برئاسة حزب المحافظين البريطاني، والذي كان قد استقال كوزير للخارجية البريطانية منذ شهور، حيث سيكون هذا الفوز درجة السلم ليتولى رئاسة مجلس الوزراء البريطاني، الأمر الذي سيفرض تداعيته على بريطانيا، بخروجها من الاتحاد الأوربي، وتداعيات هذا الحدث على مستوى عالمي، بدق مسمار في نعش العولمة، رغم ما يكلف بريطانيا بـ 39 مليار جنيه استرلينيا، أن لم تحقق بريكست شروطا أفضل، وبالتأكيد الرئيس ترامب، وهو يتابع هذا الحدث من البيت الأبيض، سيكون سعيدا بتحقيق رغبته بنجاح بوريس، والتي أعلن عن عنها بأن يراه يقود الحكومة البريطانية أثناء زيارته للندن، قبل مدة والتي أثارت كثيرا من الجدل، إلى حد مقاطعته من قبل عمدة لندن، وبعض الشخصيات البريطانية، ومع تخوف العديد من الاقتصاديين بنتائج بريكس، الا أن بوريس يعتبر بريطانيا بعد خروجها من هذا الفضاء الضخم، يساوي نزول الإنسان على القمر، وضمن هذه التداعيات لهذا الحدث السياسي، سيكون تخلص بريطانيا من انحيازها التاريخي، لأهم تنظيم عالمي عميل لها، ويملك الميكنة على التآمر على الأمة العربية، وضد أي تقدم، أو رقي، من الانتقال إلى العصر بأسلوب الجهد والعلم، ويأتي هذا الاستشفاف، من تصريحات بوريس السابقة في الخصوص، والتي ستنهي حقبة طويلة من الدعم البريطاني التاريخي للإخوان المسلمين، مما ينعكس على سياستها في المنطقة العربية بما في ذلك ليبيا وفي العالم أجمع”.

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