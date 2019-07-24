بسيكري تنفي لـ”أخبار ليبيا24″ ما نُشر في بوابة الوسط

أخبار ليبيا24- خاص

نفت رئيس مجلس إدارة هيأة دعم وتشجيع الصحافة خديجة بسيكري اليوم الأربعاء ما تم نشره في بوابة الوسط حول خبر استقالتها.

وأضافت بسيكري لـ”أخبار ليبيا24″ أن التصريح الذي أدلت به على خلفية اعتصام موظفي المؤسسة امس الثلاثاء أنها على تواصل دائم بالوزارة وتم التنسيق بهذا الخصوص.

وتابعت :”للأسف هناك سوء فهم لدى البعض وأكرر ما يهمني هو ألا تتعطل أمور الموظفين وألا تتوقف مسيرة الهيئة خاصة بعد الجهد الكبير في إحيائه وما يهمني هو المصلحة العامة وألا تتعطل إجراءات الموظفين”.

واكدت أن الموضوع ليس بهذا الشكل إجراء قانونى لتسيير أمور المؤسسة نظرآ لظرف صحى أمر به وتم الاتفاق مع وزير الإعلام بهذا الخصوص.

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