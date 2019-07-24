الدينار يستعيد جزءًا من قيمته أمام الدولار

من جديد حقق الدينار صعودا ملحوظاً أمام العملات الأجنبية في السوق السوداء بمدينتي طرابلس وزليتن مع افتتاح التداول اليوم الأربعاء.

وتداول التجار الدولار عند أربعة دنانير وواحد وخمسين قرشا (4.51) ليخسر الدولار قرشين من قيمته بالمقارنة مع إغلاق السوق يوم أمس الثلاثاء، أما اليورو فقد انخفض سعره إلى خمسة دنانير وقرشا واحدا (5.01) ليخسر هو الآخر ثلاثة قروش من قيمته.

وألقت الانخفاضات على صعيد العملة الأجنبية بظلالها على الذهب كسر عيار 18 الذي خسر من قيمته دينارا واحدا وبيع صباح الأربعاء بمئة وواحد وخمسين دينارا (151) للغرام.

وعلى صعيد العملات العربية فقد خسر الجنيه المصري من قيمته أمام الدينار مع بداية التداولات اليوم الأربعاء وبيع في سوق المشير بطرابلس بستة وعشرين قرشا (26)، أما الدينار التونسي فقد خسر دينارا من قيمته أمام الدينار الليبي وتم تداوله بدينار وستة وخمسين قرشا (1.56).

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