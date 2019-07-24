الخرطوش : الطيران التركي “المسيّر” فشل في عرقلة تقدّم قوّات الجيش في طرابلس

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

قال مدير المكتب الإعلامي للواء 73 مشاة التابع لقوات الجيش الوطني، “المنذر الخرطوش” ، إنّ القوات مستمرة في التّقدم بجميع محاور القتال في طرابلس.

وأضاف “الخرطوش”، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، إنّ القوات سيطرت على مناطق جديدة بعد اشتباكات عنيفة مستمرة منذ فجر الثلاثاء.

وأوضح أن وحدات اللواء 73 مشاة والكتيبة 127 مشاة، نجحتا في تضييق الخناق على تمركزات من أسماهم “الميليشيات المسلحة” خلف معسكر النقلية، والتمركز كان بالقرب من طريق الأصفاح، واستهداف آليات ومصادرة ثلاث آليات عسكرية والقبض على “مصباح الهنقاري”، أحد المقاتلين في صفوف حكومة الوفاق.

وتابع أن الطيران التركي “المسيّر” فشل في عرقلة تقدم قوات الجيش في ضواحي طرابلس، مؤكدا أن القوات مستمرة في التقدم، ولن تتوقف إلا بعد “تحرير” العاصمة.

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