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في إشارة إلى “حفتر” .. المشري لــ”سلامة” لن نتفاوض مع أيّ أحد يحاول فرض الرأي بالقوة

تم النشر منذُ 46 دقيقة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبارليبيا24 – خاصّ

 ناقش رئيس مجلس الدّولة الاستشاري “خالد المشري”، مع المبعوث الأممي لدى ليبيا “غسان سلامة” خلال لقائهما أمس الثّلاثاء، بمقرّ المجلس في طرابلس، مستجدّات الأوضاع السّياسيّة والعسكريّة التي تمرّ بها البلاد، في ظلّ استمرار العمليات العسكرية في طرابلس، بحضور مقرر المجلس”محمد أبو سنينة”.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس، في بيان أمس الثّلاثاء، إن “المشري” نقل لسلامة امتعاض المجلس الاستشاري من مواقف بعض الدول التي تدعي اعترافها بشرعية حكومة الوفاق، وتدعم في الوقت ذاته “حفتر”، في

استهداف المدنيين والمطارات والأماكن الحيوية بطرابلس.

وأضاف البيان أن “المشري” أكد لسلامة أن المجلس يعمل على إنجاح المبادرات السياسية المعتمدة على الاتفاق السياسي، وأنه لن يقبل التفاوض مع أي طرف يكرس للعدوان ويفرض الرأي بالقوة.

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  • انت حمار يا حمار المشير خليفة حفتر لا يتفاوض مع مجرمين امثالكم متخلفين عقليا ولا احد من الدول المحترمة بعترف بشرعيتكم فبكفى ان يستدعى قائم باعمال سفير امريكا فاسد السراق الى تونس ويهرول اليه كالكلب الاجرب سعيا لانقاذه من الغرق فنهايتكم محتومة وان ينفعكم سلامة ولا حتى امين عام الامم المتحدة فالجيش الليبى هو من سيقبض عليكم وتكونوا مع النايبة الخائنة سهام وراء الشمس التى لا يعرف احد مكانها او عند خاششقى فى اسطنبول

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